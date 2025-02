Zubeldía vê evolução do São Paulo na vitória sobre o Mirassol

Líder isolado do Grupo C do Paulistão, o Tricolor goleou o Leão Caipira por 4 a 1 nesta quarta-feira (5) / Crédito: Jogada 10

Comandado pelo técnico Zubeldía, o São Paulo goleou o Mirassol por 4 a 1 nesta quarta-feira (5), no Morumbis, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Após a partida, o comandante reconheceu que a equipe ainda precisa de ajustes, mas elogiou a atuação e destacou a evolução do time. “Claro que temos coisas a ajustar. Sempre que termina um jogo o que mais me fixo é nas grandes situações de gol que tiveram as duas equipes. Nós criamos seis grandes ocasiões de gol, contra duas do rival. Então, creio que o time está criando grandes situações de gol, o que é muito difícil. Na temporada passada nos custava muitíssimo gerar grandes situações de gol. Chegávamos a uma ou duas ocasiões de gol, pouquíssimas vezes tínhamos três ou quatro. Hoje estamos acima de três por jogo. Essa é uma grade notícia para nós”, analisou o técnico em coletiva.

Os quatro gols marcados na partida mostram um bom momento da parte ofensiva do grupo, afinal, são 10 gols marcados nos últimos quatro jogos. Porém, o Tricolor sofreu seis nas respectivas partidas. O treinador comentou sobre os números da defesa.