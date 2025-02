Wesley, do Flamengo, entra mira de Dorival para Seleção

O lateral-direito do Flamengo, Wesley, chama atenção por suas boas atuações desde a temporada passada. Assim, o jogador é um nome no radar do técnico Dorival Júnior para a Seleção Brasileira e pode entrar na pré-lista de convocações. O treinador da Amarelinha, aliás, acompanhou de perto o atleta na conquista da Supercopa do Brasil.

Wesley chegou a cinco títulos como jogador profissional. Nos dois últimos foi um dos principais jogadores: a Copa do Brasil 2024 e a Supercopa 2025. No currículo, o jovem também tem o Carioca 2024, e a Libertadores e Copa do Brasil em 2022.