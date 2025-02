Sul-Americano Sub-20: Pedrinho celebra início de hexagonal para Seleção Brasileira

O gol da vitória sobre o Uruguai, em Caracas, apenas honrou o primor de partida do atacante Pedrinho na rodada inicial do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20. Capitão da Seleção Brasileira, o atleta contribuiu desde a criação de jogadas à parte defensiva da equipe de Ramon Menezes. Por fim, foi contemplado com um chute cruzado que enganou o goleiro uruguaio e deixou o Brasil em vantagem no torneio.

Pedrinho, porém, fez questão de dividir méritos com o grupo e enalteceu o empenho do time mesmo com dez em campo – Arthur Dias recebeu segundo amarelo aos 11 minutos da etapa final. O jogador ficou satisfeito com a postura da equipe diante da adversidade.