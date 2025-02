Sem sustos, Internacional vence o Brasil de Pelotas pelo Gaúcho

Equipes se enfrentaram pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho; Rogel, Vitinho e Valencia balançaram as redes para o Inter / Crédito: Jogada 10

O Internacional venceu por 3 a 0 o Brasil de Pelotas na noite desta quarta-feira (5), no Beira-Rio, pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. Os gols foram marcados por Rogel, Vitinho e Enner Valencia. Assim, com o resultado, o Colorado soma mais três pontos e segue na liderança do Grupo B, com 13 pontos. Por outro lado o Brasil de Pelotas não pontuou e caiu para a terceira posição do Grupo C com cinco pontos.

De tanto tentar, Inter abriu o placar O Internacional se manteve mais no ataque durante todo o primeiro tempo, buscando encontrar espaços, enquanto o Brasil praticamente só se defendia. Apesar disso, aos 11 minutos os visitantes tiveram uma oportunidade que surgiu em um erro de passe do Colorado. Kauê cabeceou para fora. A partir daí, só deu Colorado. Aos 24 minutos Carbonero lançou o Aguirre, que cruzou para Vitinho. De cabeça, ele encobriu o goleiro do Wellington, mas o zagueiro Bruno Miguel tirou quase em cima da linha. Minutos depois, o Inter teve outra chance de marcar. Vitinho fez uma boa jogada pela direita e cruzou na cabeça de Valencia. A bola foi no travessão. Nos acréscimos, saiu o gol do Colorado. Wanderson cobrou escanteio e o zagueiro Rogel, de cabeça, abriu o placar para os donos da casa. Vale ressaltar que ao longo do primeiro tempo, o VAR acionou para revisar um possível pênalti para ambas as equipes. Logo no início, para o Brasil de Pelotas e depois para o Internacional, mas o árbitro manteve a decisão de campo. Ambos os lances foram empurrões dentro da área durante cobranças de escanteios.

Só deu Inter O segundo tempo começou como foi toda a primeira etapa: com o Inter no campo de ataque. E foi assim que logo aos dois minutos a equipe ampliou o placar. Após um chute de Thiago Maia desviar e sobrar para Vitinho, ele chutou no canto, o goleiro Wellington até tentou, mas não conseguiu alcançar e o atacante marcou seu primeiro gol com a camisa do Colorado. Aos 10 minutos, o Brasil de Pelotas teve uma oportunidade em uma cobrança de falta de Juliano, João Victor cabeceou para uma bela defesa de Anthoni. No rebote, Alan Bald chegou a marcar o gol, que foi anulado por impedimento. O Inter continuou no ataque e chegou ao terceiro gol aos 18 minutos. Pablo cruzou e Valencia, de carrinho, mandou para o fundo das redes. Com a vantagem no placar, portanto, o Colorado diminuiu um pouco o ritmo e administrou o placar até o fim.