São Paulo goleia Mirassol e amplia vantagem na liderança do Grupo C

Com o resultado, o Soberano amplia a vantagem na primeira colocação do Grupo C, com 13 pontos. Com a derrota, o Leão Caipira deixou de assumir novamente o primeiro lugar do Grupo A, que tem o Corinthians no topo da tabela, e fica com 15 pontos, três a menos que o Timão.

O São Paulo venceu o Mirassol por 4 a 1 nesta quarta-feira (5), no Morumbis, pela sétima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Os gols da vitória do Tricolor foram marcados por Oscar e Calleri no primeiro tempo e, para fechar a conta, Enzo Díaz e André Silva marcaram no segundo.

Os donos da casa começaram mantendo a posse de bola e, assim, abriram o placar logo aos oito minutos de jogo, com Oscar. O meia recebeu a bola pela esquerda, cruzou para a área e Calleri fez a movimentação para cabecear para o gol. Porém, o atacante não encostou na bola, que entra na meta adversária. O Tricolor seguiu pressionando o Leão Caipira no ataque nos minutos seguintes. Aos 18, quase o segundo, da mesma forma que o primeiro. Afinal, Oscar cruzou para Calleri pelo lado esquerdo, mas o atacante não conseguiu finalizar.

A resposta dos visitantes veio aos 21, quando Chico Kim teve boa chance, mas não conseguiu acertar o cabeceio na pequena área. Porém, aos 24, o empate veio com Gabriel. Lucas Ramon cruzou para o meia pela direita e, assim, o camisa 27 dominou e balançou as redes. Já aos 32, o Soberano perdeu uma grande chance com Oscar, que mesmo livre na pequena área, mandou a bola para fora. O Mirassol assustou colocando uma bola no travessão aos 44 minutos com Iury Castilho, mas foi marcado impedimento no lance.

Já nos acréscimos, o São Paulo foi para cima. Então, aos 47, quase marcou com Calleri e, dois minutos depois, enfim, o argentino balançou as redes após longo jejum. O camisa 9 recebeu cruzamento de Igor Vinícius e mandou de carrinho para colocar os mandantes novamente na frente do placar e marcar seu primeiro gol na temporada.

Enzo Díaz e André Silva fecham a conta

Segunda etapa começou mais parada e faltosa, sem grandes perigos e mais troca de passes. A primeira grande chance veio apenas aos 17 minutos e foi dos visitantes. Após boa jogada pela direita, Iury Castilho recebeu dentro da pequena área e, sozinho, o atacante fura e deixa de marcar o que seria o gol de empate. Aos 34, mais uma chance para o Mirasso. A equipe saiu em contra-ataque com bela jogada de Davó, que encontrou Guilherme Pato na área, mas o atacante finalizou para fora.