R$ 22 milhões na garagem e mais no pulso: mergulhe nos luxos de Memphis Depay

Astro do Corinthians posou para capa de revista da GQ Brasil e descreveu sua extrema a afeição à torcida corintiana / Crédito: Jogada 10

Memphis Depay é um astro dentro de campo e um popstar fora dele. Do estilo de vida musical ao relacionado à moda, o craque do Corinthians ainda chama atenção com outra de suas paixões: carros. Quase um colecionador, o atacante acumula cerca de R$ 22 milhões em veículos na garagem. O neerlandês lida de forma bem seletiva quando o assunto é carro. Sua última aquisição, por exemplo, é uma das 150 unidades fabricadas no mundo e trata-se de uma Mercedes Maybach by Virgil Abloh. Avaliado em cerca de R$ 3 milhões, o veículo ficou na garagem da residência de Madrid de Memphis, visto que a legislação brasileira não permitiu a entrada no país.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Depay ainda guarda outros dois modelos mais caros em relação aos mencionados acima. O automóvel mais exorbitante de sua garagem, uma Ferrari SF90, custa aproximadamente R$ 6 milhões, enquanto o Mansory Rolls-Royce Wraith está avaliado em R$ 3,6 milhões. A Lamborghini vale os mesmos R$ 3 milhões da Mercedes Maybach.

Engana-se quem acha que para por ai. O atacante do Corinthians ainda acumula uma Mercedes Maybach S650 Conversível na cor vinho, avaliada em R$ 2,1 milhões, e outro modelo Rolls-Royce, o Cullinan, de quase R$ 2 milhões. Já o Audi Rs6 aparece como mais ‘modesto’ da coleção, no valor de R$ 650 mil. Viagens ao redor do mundo O astro trata os veículos como xodós e faz questão de personalizá-los de acordo com seu gosto. Em dado momento, por exemplo, ele pilotou uma Mercedes totalmente camuflada de vermelho. Ainda de acordo com o ‘Extra’, Memphis também contrata empresas de frete capazes de transportar os automóveis em viagens ao redor do mundo. Relógios de luxo Mas seu encanto não se resume apenas a carros, ele também se considera um aficionado por relógios – outro assunto que ele não faz questão de economizar. Em sua apresentação no Corinthians, por exemplo, o atacante ostentou um Audemars Piguet Royal Oak, de 41mm com diamantes brancos cravejados em ouro rosa 18k e tratado como obra-prima da relojoaria. A pela custa cerca de R$ 2 milhões.