Roger confirma preservação de titulares do Inter no embate com o Brasil de Pelotas

Zagueiro Vitão, lateral-esquerdo Bernabei e os meio-campistas Alan Patrick e Fernando ganham descanso da comissão técnica do Colorado / Crédito: Jogada 10

A decisão de Roger Machado foi por poupar alguns titulares do Inter no confronto com o Brasil de Pelotas, nesta quarta-feira (05). Assim, o comandante optou por dar descanso ao zagueiro Vitão, ao lateral-esquerdo Bernabei, além dos meio-campistas Alan Patrick e Fernando, com a justificativa de controle de carga. Algumas outras peças importantes como o volante Thiago Maia, além dos atacantes Borré, Wanderson e Wesley, vão estar à disposição do treinador. Contudo, há a possibilidade de iniciarem o confronto como alternativas no banco de reservas. O jovem zagueiro Victor Gabriel, que ganhou algumas oportunidades como titular neste início de temporada, se encaixa neste mesmo cenário.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Colorado conseguiu regularizar o lateral-esquerdo Ramon dentro do prazo. Assim, ele está entre os relacionados e tem chances de estrear pela equipe gaúcha. Com isso, o provável time titular do Inter deve ser: Anthoni; Nathan, Rogel, Victor Gabriel (Kaique Rocha), Ramon (Pablo); Ronaldo, Thiago Maia (Bruno Henrique), Vitinho (Lucca), Wesley (Yago Noal), Wanderson (Carbonero); Borré (Valencia).