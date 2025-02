Representantes do Vasco e de Marinakis alinham reunião na Inglaterra

Ainda à procura de um investidor para sua SAF, o Vasco pré-agendou uma reunião com um dos interessados; o grego Evangelos Marinakis. Isso ocorre após o clube receber contato dos intermediários do mandatário europeu. Assim, representantes do Vasco devem se encontrar com Marinakis na Inglaterra num período entre o fim de fevereiro e o começo de março.

As informações são do jornalista Lucas Pedrosa, do “SBT”, em publicação nesta quarta-feira (5). Ainda de acordo com o repórter, havia expectativa por parte da diretoria vascaína em fazer contatos mais concretos no fim de janeiro.