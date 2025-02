Regularizado no BID, Cédric pode fazer sua estreia pelo São Paulo

Lateral-direito aparece no informativo e deve ser surpresa entre os relacionados para o duelo contra o Bragantino

O lateral-direito Cédric Soares, novo reforço do São Paulo, teve seu nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) e está apto para estrear. A tendência é que ele atue no confronto contra o Bragantino, neste sábado (08), pelo Campeonato Paulista, em Bragança Paulista.

Cédric chega para suprir a ausência de Rafinha, que deixou o clube no início da temporada e retornou ao Coritiba. Diante disso, a diretoria agiu rapidamente no mercado e contratou o português. No entanto, o lateral não entra em campo há quase um ano, desde que deixou o Arsenal, da Inglaterra.