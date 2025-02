Rashford sofre ‘duro golpe financeiro’ em acordo com patrocinador

A transferência do Manchester United ao Aston Villa, em empréstimo oficializado no domingo, 2, pode custar caro aos bolsos de Marcus Rashford. Isso porque estima-se que o atacante inglês sofra um “grande golpe financeiro” no acordo de patrocínio com a Nike durante a passagem pelo Villa Park. Ou seja, até o final da temporada 2024/25.

O Villa concordou em arcar com mais da metade do salário do atacante durante a vigência do contrato. O acordo ainda prevê uma opção de compra na casa dos 40 milhões de libras (cerca de R$ 289 milhões na cotação atual).