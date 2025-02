Presidente da Fifa parabeniza Neymar: ‘Um jogador que encanta a todos’

Gianni Infantino recordou as conquistas do craque e desejou que o jogador aumente ainda mais a sua galeria de triunfos

Aniversariante do dia, Neymar recebeu felicitações do presidente da Fifa. Por meio de seu Instagram, Gianni Infantino parabenizou o craque brasileiro , que completa 33 anos nesta quarta-feira (05), e recordou as conquistas que o jogador já tem em competições da entidade.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Para completar a festa de aniversário, Neymar retornará aos gramados em sua reestreia com a camisa do Santos. Na Vila Belmiro, o craque começará no banco no duelo contra o Botafogo-SP e usará pela primeira vez a camisa 10 de Pelé.