Palmeiras x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem primeiro dérbi do ano nesta quinta-feira (6), às 20h, no Allianz Parque, pela sétima rodada do Paulistão

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 20h, no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O Verdão goleou o Guarani por 4 a 1, fora de casa, em seu último compromisso e mostrou que tem forças para brigar pelo tetracampeonato seguido. Já o Timão tem a melhor campanha até aqui, com 18 pontos e apenas uma derrota e tenta manter este embalo.

Como chega o Palmeiras

A dúvida no Palmeiras é se Abel Ferreira vai manter o esquema de rodízio que tem imposto desde o início da temporada. Afinal, por ser um clássico, a tendência é que o técnico repita o time que jogou no fim de semana. Contudo, as dúvidas estão na laterais. Mayke e Piquerez entraram bem e são candidatos a brigar por uma vaga. Entretanto, no caso específico do uruguaio, ainda há um cuidado maior, pois ele está voltando de uma cirurgia no joelho que o deixou seis meses fora de combate.

Além disso, Felipe Anderson, ausência nos últimos dois confrontos por dores no púbis, avançou no seu tratamento e participou de parte do treinamento integrado ao grupo. Ele está em transição entre a parte física e técnica e não tem presença garantida no Dérbi.

Como chega o Corinthians

Ramón Díaz também tem rodado bastante o time principal do Corinthians, assim como fez contra o Novorizontino. Para o dérbi, nomes como Memphis Depay, Igor Coronado e outros devem retomar a posição desde o início. Contudo, a dúvida está na lateral direita. Afinal, o titular Matheuzinho trata um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda e não sabe se terá condições de atuar em alto nível na casa do rival. O Timão também prega cautela para não perder o jogador próximo de sua estreia na Libertadores. Assim, caso não tenha condições, Léo Maná será o titular.