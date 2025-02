Verdão encara o Alvinegro nesta quinta-feira, diante de seus torcedores, pela sétima rodada do Campeonato Paulista / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras encara o Corinthians nesta quinta-feira (06/02), às 20h, no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O Verdão é o segundo colocado do Grupo D e, para buscar a liderança, aposta no grande retrospecto recente contra o rival, em sua casa, para somar mais três pontos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Afinal, o Palmeiras não perde para o Corinthians, no Allianz Parque, há seis anos. A última vez aconteceu no Campeonato Paulista de 2019. Comandado por Luiz Felipe Scolari, o Palmeiras perdeu por 1 a 0, com gol de Danilo Avelar. Desde então foram seis jogos no estádio, com quatro vitórias alviverdes e dois empates.