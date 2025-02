Newcastle vence o Arsenal e é o primeiro finalista da Copa da Liga Inglesa

O Newcastle é o primeiro finalista da Copa da Liga Inglesa. Nesta quarta-feira (5), o time fez uma grande partida no St. Jame’s Park e venceu o Arsenal por 2 a 0, no jogo de volta da semifinal da Carabao Cup, com gols de Jacob Murphy e Anthony Gordon. Dessa maneira, os Magpies avançaram para a decisão com o placar agregado de 4 a 0, após repetir o resultado no jogo de ida, no Emirates Stadium, em Londres.

O segundo jogo da outra semifinal, entre Liverpool e Tottenham, será disputado nesta quinta-feira (6), em Anfield. O Tottenham venceu a primeira partida por 1 a 0 e conta com a vantagem do empate.

Newcastle x Arsenal

As equipes fizeram um bom primeiro tempo no St. Jame’s Park. Os donos da casa aproveitaram a pressão inicial e Isak chegou a balançar as redes, porém o gol acabou sendo anulado. O Arsenal pressionou e finalizou seis vezes, mas o Newcastle soube aproveitar os contra-ataques. Dessa maneira, aos 18 minutos, Murphy abriu o placar para os Magpies, garantindo uma ótima vantagem para o segundo tempo.

Na volta do intervalo, o Newcaslte liquidou o resultado. Aos seis minutos, Gordon finalizou de dentro da área e ampliou a vantagem dos donos da casa. Com a vitória encaminhada, o Newcastle se fechou na parte defensiva e deixou o Arsenal ter mais posse de bola. Porém, a equipe seguiu levando perigo nos contra-ataques e quase anotou o terceiro com Isak, que parou em boa defesa do goleiro David Raya.

