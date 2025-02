Na abertura da temporada, brasileiro projeta luta pelo título da Supercopa da China

Time do atacante André Luís, Shanghai Shenhua sagrou-se campeão da competição no ano passado e tenta o bicampeonato

O Shanghai Shenhua faz sua estreia na temporada nesta semana já disputando um título. Na sexta-feira (07), a equipe enfrenta o rival Shanghai Port às 8h35 (de Brasília), no Kunshan Stadium, pela Supercopa da China.

Um dos principais nomes do time é o atacante André Luís, que está focado com o grupo para a partida. O brasileiro falou sobre a preparação da equipe e destacou a importância de levantar um troféu logo na primeira partida do ano.