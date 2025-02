Justiça retira Bandeira de Mello de processo do incêndio no Ninho

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acata pedido do Ministério Público e tira nome do ex-presidente do Flamengo da lista de réus do caso

Ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello está fora do processo do incêndio do Ninho do Urubu. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acatou o pedido do Ministério Público e entendeu que a pretensão punitiva está prescrita. O juiz Tiago Fernandes de Barros acatou o pedido nesta quarta-feira (5). O requerimento, aliás, foi feito na última segunda-feira (3) pela promotora Roberta Dias Laplace.

A decisão aconteceu porque o processo já completou quatro anos. A prescrição é de oito anos caso o acusado não seja menor de 21 anos na data do crime ou tenha mais do que 70 anos quando a sentença for proferida. É justamente o cenário de Bandeira, que já completou 71 anos e fará 72 em março deste ano. Assim, a prescrição cai pela metade (quatro anos).