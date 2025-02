Júnior Santos questiona expulsão e pede desculpas à torcida do Atlético

Com o cartão vermelho, Júnior Santos desfalca o Atlético no clássico contra o Cruzeiro, no domingo, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro

O atacante Júnior Santos, do Atlético, desculpou-se com os torcedores pela expulsão sofrida durante a vitória por 1 a 0 sobre o Athletic, na terça-feira (4), no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro.

A expulsão, que ocorreu após o segundo cartão amarelo no segundo tempo, resultará na ausência do jogador no clássico contra o Cruzeiro, marcado para o próximo domingo, também no Mineirão.