Jovem marca nos acréscimos, Endrick deixa o dele, e Real Madrid avança na Copa do Rei

Gonzalo García faz no último minuto e garante a classificação merengue à semifinal. Endrick é titular e marca no 3 a 2 sobre o Leganés / Crédito: Jogada 10

O Real Madrid suou, mas conquistou a classificação para a semifinal da Copa do Rei. Nesta quarta-feira (5), a equipe merengue superou os muitos desfalques e venceu, fora de casa, o Leganés por 3 a 2. O destaque fica por conta dos gols de Endrick e do jovem Gonzalo García, que fez nos acréscimos e garantiu a vaga para os madridistas. Modric fez o outro. Juan Cruz fez os dois do time anfitrião. O adversário na próxima fase será definido por sorteio. Os Merengues voltam a campo no próximo sábado (8), às 17h (de Brasília), quando recebem o Atlético de Madrid no Santiago Bernabéu, no jogo que vale a liderança do Campeonato Espanhol. Já o Leganés terá pela frente o Valencia, no Mestalla, às 12h15 de domingo (9).

O técnico Carlo Ancelotti tinha muitos desfalques para o jogo contra o Leganés. O setor defensivo era o que mais preocupava, afinal perdeu Rüdiger e Alaba com lesões musculares nos últimos dias. Assim, escalou os jovens Asencio e Jacobo Ramón como titulares, com Tchoauméni em sua posição de origem. Mbappé e Bellingham também ficaram fora por problemas físicos. Para completar, Lucas Vázquez e Vini Jr. foram opções no banco.

Real Madrid abre 2 a 0 sobre o Leganés Em campo, o Leganés começou melhor e aproveitou o apoio da torcida para ir para cima nos dez primeiros minutos. Aos poucos, o Real Madrid foi tomando conta do jogo e se lançou ao ataque. Endrick parou no goleiro e, em seguida, Modric mostrou que ainda é muito importante para o time. Após grande jogada de Rodrygo pela esquerda, o croata finalizou para abrir o placar aos 17. Logo em seguida, Rodrygo fez outra boa jogada. Brahim Díaz tentou dominar e o zagueiro tirou mal. A bola sobrou na boa para Endrick fazer o segundo. Aos 37, o Leganés diminuiu. Juan Cruz chutou e a bola bateu na mão de Jacobo Ramón. Ele mesmo foi para cobrança e superou Lunin. O Real voltou com Vini Jr. no lugar de Rodrygo, que foi um dos grandes nomes do time no primeiro tempo. O camisa 7 e Endrick apareciam bem no ataque. Contudo, o Leganés foi certeiro em sua investida ao ataque. Pela esquerda, Brasanac achou Juan Cruz na área. Ele cortou e finalizou. A bola desviou em Mendy e matou Lunin: 2 a 2 no Estádio Municipal de Butarque.