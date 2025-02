Grêmio perde para o Juventude no Gaúcho na véspera do Gre-Nal

Com o resultado, portanto, o Grêmio não pontuou, porém, segue na liderança do Grupo A com 10 pontos. Por outro lado, o Juve soma mais três pontos e também permanece na liderança do Grupo C, mas agora com 12 pontos.

Nem lá, nem cá

A partida começou aberta, com as duas equipes buscando o ataque e com oportunidades de abrirem o placar. Aos 14 minutos, o Juventude chegou a abrir o placar com Petterson, que recebeu na área, girou e balançou as redes. No entanto, foi marcado impedimento. Minutos depois, o Grêmio perdeu duas grandes chances de abrir o placar no mesmo lance. Primeiro, Arezo recebeu na área e bateu forte, mas em cima do goleiro. No rebote, Monsalve fica de frente para o gol, mas mandou para fora.

O Juventude conseguiu ser firme na marcação no meio de campo e o Tricolor teve dificuldades de atuar no campo ofensivo. Dessa forma, o bom ritmo do início do jogo diminuiu. Apesar de ambas as equipes continuarem tentando buscar jogadas, a partida ficou mais equilibrada e com menos chances de gols.

Dois gols em cinco minutos

Com as alterações no intervalo, o Grêmio voltou melhor. Logo no primeiro minuto Pavón levou perigo para o gol de Gustavo. Ele recebeu do Edenilson e chutou cruzado, forte, porém, para fora. O Juve não se intimidou, logo se recuperou e conseguiu controlar a partida no campo de ataque.