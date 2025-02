Fluminense vence o Vasco, de virada, e reage no Campeonato Carioca

Coutinho abre o placar no primeiro minuto de jogo, mas Thiago Silva e Germán Cano emplacam a virada do Tricolor, em pleno Mané Garrincha

Em um clássico no Mané Garrincha, o Fluminense venceu pela segunda vez na temporada de 2025. Afinal, o Tricolor bateu o Vasco por 2 a 1, de virada, pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. Coutinho abriu o placar no primeiro lance de perigo da partida, enquanto Thiago Silva, de cabeça, e Cano, viraram para o Tricolor. Com o triunfo, os comandados do técnico Mano Menezes chegam a 10 pontos, na 6ª colocação, enquanto o Cruz-Maltino segue com 13, em terceiro.

Na próxima rodada, o Cruz-Maltino só voltará a campo na segunda-feira (10), às 20h (de Brasília), no Lourivaldão, diante do Sampaio Corrêa. O Tricolor de Laranjeiras, por sua vez, terá outro clássico pela frente no sábado (8), contra o Flamengo, no Maracanã, às 16h30 (de Brasília).