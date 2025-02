Fluminense tem dois pendurados para enfrentar o Vasco

O Fluminense precisa ligar o alerta para uma dupla de zagueiros para o jogo contra o Vasco, nesta quarta-feira (5), pela oitava rodada da Taça Guanabara. Isso porque dois defensores do time de Mano Menezes estão pendurados com dois cartões amarelos.

Manoel, aliás, já até foi expulso na competição. Foi na segunda rodada, em derrota por 1 a 0 para o Volta Redonda. Assim, ele cumpriu suspensão contra o Maricá, no empate por 1 a 1.

Com as ausências de Thiago Silva e Thiago Santos contra o Boavista, Ignácio foi titular ao lado de Freytes. Dessa forma, o Monstro retomará a posição de titular, podendo fazer dupla com o próprio Ignácio ou Thiago Santos.

Caso sofram cartões amarelos, Ignácio e Manoel desfalcariam o Fluminense no clássico com o Flamengo, no sábado (8), pela nona rodada da Taça Guanabara. Além deles, o zagueiro Rafael Monteiro, de 20 anos, também está pendurado. Mas o jogador não vem sendo relacionado desde a quarta rodada. Em nono, com sete pontos, o Flu precisa de um bom resultado contra o Vasco para seguir vivo no Carioca. A partida começa às 21h30 (de Brasília), no Mané Garrincha, na capital federal.