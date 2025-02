Flamengo rescinde contrato de Thiaguinho

Atacante de 23 anos não estava nos planos do técnico Filipe Luís e assina a rescisão com o Rubro-Negro nesta quarta-feira

Fora dos planos do técnico Filipe Luís, Thiaguinho não joga mais pelo Flamengo . Nesta quarta-feira (5), o clube carioca e o jogador chegaram a um acordo e assinaram rescisão contratual. O atacante, aliás, tinha vínculo com o Rubro-Negro até o fim deste ano. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Thiaguinho chegou ao Flamengo em 2019, após se destacar na campanha de acesso do Náutico da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. Para contar com o atacante, o Rubro-Negro topou desembolsar R$ 7 milhões. Porém, o jogador nunca conseguiu sequência no clube carioca.

Nos últimos anos, o atacante disputou as primeiras rodadas do Campeonato Carioca com o time alternativo. Foram 15 jogos pelo Flamengo, com dois gols e uma assistência. Pr fim, ele tem passagem pelo Náutico (2020), Houston Dynamo (EUA, 2022), CSA (2023), Sampaio Corrêa (2023), Treze-PB (2024).

