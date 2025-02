Ex-Chelsea critica jogador português por atuações e comportamento: ‘Já não é mais um garoto’

Ex-jogador com passagem pelos Blues sugere em seu podcast que o atacante provavelmente não alcançou todo o seu potencial por tais erros / Crédito: Jogada 10

O ex-jogador John Obi Mikel, com passagem pelo Chelsea, atualmente comenta futebol em seu podcast “The Obi One Podcast”. Em episódio recente, o antigo meio-campista nigeriano condenou o comportamento e o rendimento do atacante João Félix pelos Blues. Assim, ele supõe que o atleta português cometa alguns erros na forma como lida com o futebol. Por isso, permanece pouco tempo nos clubes e passará a defender o Milan por empréstimo até o fim da temporada.

"Enzo Maresca viu o que os outros treinadores viram. Talvez não seja bom o suficiente. Provavelmente não treine de forma razoável. Talvez não se aplique muito durante os treinos e jogos. Tem de haver alguma coisa que faça com que tantos treinadores digam: 'Sabe o que mais? Muito obrigado, mas não é suficientemente bom'", detalhou Obi Mikel.

Posteriormente, o ex-jogador sugeriu que João Félix faça uma reflexão sobre os seus atos e rumos da sua carreira. “Tem de olhar para ele mesmo. Fez 25 anos. Já não é nenhum garoto. Lembro-me de pensar: ‘Uau, o João Félix tem 18 ou 19 anos’. Tem 25. O tempo voa. Se ele quer fazer algo da sua carreira e parar de andar de um lado para o outro, então deve se olhar no espelho e tentar tirar o melhor de si. Treinar bem, comer bem, dormir bem, os amigos que tem em sua volta, o que quer que seja. Ele precisa resolver isso. Pagamos muito dinheiro para trazê-lo de volta e agora nos livramos dele outra vez”, acrescentou. O atacante português vai defender o seu quarto clube diferente desde janeiro de 2023. Aliás, é a sua quinta equipe diferente em sete anos como profissional.

Curta permanência em clubes e passagens pelo Chelsea Candidato a possível sucessor de Cristiano Ronaldo e vencedor do título “Golden Boy” em 2019, João Félix assinou um contrato de sete temporadas com o Atletico de Madrid. Os Colchoneros pagaram 126 milhões de euros (o equivalente a R$ 549 milhões na cotação da época) ao Benfica. Na ocasião, ele se tornou o quarto jogador mais caro da história Contudo, permaneceu no clube em apenas três. Em seguida, teve duas experiências por empréstimo. A primeira no Chelsea por apenas seis meses e depois no Barcelona durante um ano.