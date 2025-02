Depay é condenado, em Mônaco, por dirigir sob efeito de álcool

O atacante do Corinthians Memphis Depay foi condenado a quatro meses de prisão por dirigir com quantidade de álcool no sangue em Mônaco. A ocorrência aconteceu no verão do ano passado, quando ainda não havia assinado contrato com o Timão. Contudo, a pena está suspensa e condicionada a medidas cautelares.

Memphis pagará uma multa de 9 mil euros (R$ 54,2 milhões) e está proibido de dirigir em Mônaco por dois anos. Ele também não compareceu ao julgamento. A informação acabou sendo confirmada pelo próprio Ministério Público do País. O Corinthians ainda não se manifestou sobre o caso.