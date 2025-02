Dellatorre dá show, Coritiba goleia Rio Branco e se aproxima da classificação

Coxa se impõe no Couto Pereira, faz 4 a 0 na volta do time principal e abre seis pontos para o primeiro fora da zona de classificação às quartas

Com o resultado, portanto, o Coxa pula para o quarto lugar, com 13 pontos, e abre seis de frente para o primeiro time fora da zona de classificação. Assim, se aproxima da vaga nas quartas de final do Estadual.

No retorno da equipe time principal, o Coritiba se impôs diante do frágil Rio Branco e goleou por 4 a 0 na noite desta quarta-feira (5), pela oitava rodada do Campeonato Paranaense. Dellatorre (duas vezes), Josué e Júnior Brumado anotaram os gols no Couto Pereira.

Já o Rio Branco caiu uma posição: agora é o décimo, com seis somados, empatado com o Paraná Clube, que abre a zona de rebaixamento, mas leva vantagem por ter uma vitória a mais. Faltam, portanto, apenas nove pontos em disputa na primeira fase.

Leia mais notícias de Futebol Brasileiro

Coritiba se impõe…

Os donos da casa dominaram as ações desde o começo e abriram o placar aos nove minutos, quando Dellatorre subiu sozinho para testar firme após cruzamento na medida de Rafinha pela direita. O time alviverde, aliás, se manteve no campo ofensivo após fazer o primeiro gol e seguiu criando boas jogadas. Dellatorre quase anotou mais um em arremate dentro da área que parou no goleiro Filipe. Aos 35′, porém, não teve jeito. Isso porque Geovane recuperou a bola no ataque e serviu Dellatorre, que girou sobre o zagueiro do Rio Branco e tocou para o português Josué finalizar de canhota.

… e goleia!

O panorama não mudou na volta do intervalo. Afinal, o Coritiba manteve o controle e chegou a desperdiçar algumas oportunidades. Até que, aos 27 minutos, Dellatorre recebeu passe de João Vitor dentro da área e completou para a rede. Pouco depois, Machado pressionou a saída de jogo do Rio Branco, e a bola ficou com Josué que, com um único toque, deixou o atacante Júnior Brumado de cara para o goleiro, transformando, assim, o triunfo em goleada.