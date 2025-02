Danilo destaca estreia como titular pelo Flamengo: ‘É daqui pra melhor’

“É um orgulho enorme começar como titular. Deu pra ter o gostinho (contra o Botafogo), mas hoje foi diferente. Depois, é importante pegar ritmo de jogo para pegar conexões com o elenco, para a gente ir se conhecendo, as movimentações. Acho que a empolgação também ajuda a compensar a condição física. Hoje, foi primeiro passo e espero evoluir a cada dia”, destacou ao Sportv.

O Flamengo goleou a Portuguesa-RJ, nesta quarta-feira, em Uberlândia . O técnico Filipe Luís poupou alguns titulares e promoveu a entrada do zagueiro Danilo, que pela primeira vez começou um jogo desde que chegou ao clube. O experiente jogador destacou a emoção do momento.

“Depois de 13 anos… Eu falei com eles que joguei aqui com América-MG. Ganhamos de 3 a 1 do Uberlândia e dei assistência para Euller. É um orgulho enorme voltar a jogar no meu Estado e senti o carinho da Nação rubro-negra. Como falei, é daqui pra melhor”, concluiu.

Danilo entrou nos minutos finais contra o Botafogo, no domingo, porém, pouco tempo para mostrar seu futebol. No entanto, contra a Portuguesa, Danilo trabalhou, especialmente no primeiro tempo. Ele fez bons cortes, um deles inclusive cirúrgico para evitar um gol do adversário. Além disso, buscou sempre se comunicar com os defensores.

Por fim, o Flamengo agora passa a focar no clássico deste sábado, contra o Fluminense, no Maracanã. A partida será o primeiro dos três confrontos contra os outros grandes do Rio de Janeiro na sequência do Estadual. O Rubro-Negro, aliás, ainda duelo contra Botafogo e Vasco pela competição.