Cuca cobra efetividade do ataque do Atlético: ‘Nosso maior defeito’

Mesmo com a vitória diante do Athletic, treinador ressaltou o volume ofensivo que não gera gols e comentou sobre o clássico do domingo / Crédito: Jogada 10

Cuca chegou à sua segunda vitória consecutiva em seu retorno ao Atlético. Na noite desta terça-feira (04), o Galo bateu o Athletic por 1 a 0 e aliviou a sua situação dentro do Campeonato Mineiro, subindo para a liderança de sua chave. Na avaliação do treinador, o time fez uma boa primeira etapa e poderia ter feito mais. Além disso, Cuca avaliou quais fatores prejudicaram para que o nível de atuação não se mantivesse no segundo tempo.

"Eu vi um primeiro tempo uma intensidade muito grande nossa, um domínio do jogo, muitas finalizações, chances claras. Fizemos um gol, poderíamos ter feito o segundo, terceiro, tivemos o controle do jogo. É natural que, mesma que se queira manter no segundo tempo, não conseguir. Por diversos fatores, o próprio resultado, o quarto jogo em dez dias, junto com uma viagem de quase um dia. Então não tem como você cobrar pra ele ter uma intensidade, sendo que ele não vai conseguir", ressaltou.

Outro ponto que chama a atenção do treinador são as oportunidades criadas. Cuca está ciente que o Atlético produz bem ofensivamente, porém não consegue ser efetivo no ataque. Porém, o técnico acredita que as coisas vão melhorar. “Esse está sendo o nosso maior defeito. Estamos criando muitas oportunidades, mas estamos fazendo poucos gols. A gente poderia, pelo volume de situações que a gente está criando, fazer mais gols. Isso vai vir com o tempo”, declarou. Agora é clássico! No próximo domingo (09), o Galo volta ao gramado do Mineirão para o clássico contra o Cruzeiro. Cuca valorizou o tempo de descanso que a equipe vai ter nos próximos dias e enfatizou a preparação para conseguir a vitória diante do maior rival.