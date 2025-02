Cristiano Ronaldo ganha estátua na Times Square em seu aniversário de 40 anos

Craque português celebra mais um aniversário e ganha diversas homenagens ao longo do dia, tendo sua imagem exposta em Nova York / Crédito: Jogada 10

Um dos maiores jogadores da história do futebol mundial completa 40 anos nesta quarta-feira (5). Trata-se de Cristiano Ronaldo, que ganhou uma estátua em sua homenagem na icônica Times Square, em Nova York. Sendo assim, a imagem possui as cores da seleção portuguesa e exaltam a carreira do atleta. O português, que leva uma legião de fãs por onde passa, segue na ativa. Atualmente, ele lidera a artilharia da liga saudita, com 15 gols, pelo Al-Nassr. Além disso, persegue a marca do milésimo, visto que possui, no momento, 923 tentos na carreira.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ao longo do dia, o atleta recebeu diversas homenagens e a estátua é uma delas. Por lá, muitos fãs e admiradores do futebol do português acompanharam a imagem com gritos de “Siuuu”, sua tradicional comemoração.