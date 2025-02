Como Monterrey se ‘encontrou’ com Sergio Ramos na parte financeira

Logo no início das conversas entre Sergio Ramos e o Monterrey , o grande empecilho entre as partes era o elemento financeiro. Afinal, o defensor espanhol não estava disposto a ter recebimentos muito menores do que os tempos de futebol europeu.

Para “incrementar” essa quantia, o jogador tem alguns gatilhos contratuais que vão de atuações como capitão, marcar gols, dar assistências ou mesmo a mera participação nos jogos do Mundial de Clubes deste ano. Em torneio que ocorre nos Estados Unidos, o Monterrey ocupa o Grupo E junto com Inter de Milão, River Plate e Urawa Reds.

Outros pontos que estão presentes no acordo se referem a aspectos comerciais relevantes como, por exemplo, direito a 2% no lucro em vendas de camisas do clube com o nome de Sergio Ramos e liberdade para fechar acordos de patrocínio sem caráter de exclusividade junto ao Monterrey.

