Com lei do ex e gol de estreante, Milan vence a Roma e é semifinalista da Copa da Itália

Rossoneri fazem 3 a 1 no San Siro e garantem vaga na semi; Abraham castiga ex-clube, e João Félix estreia com gol

A lei do ex castigou os romanistas, já que dois gols dos Rossoneri foram de Abraham, ex-jogador do time da capital. O outro? Do estreante João Félix, anunciado ainda nesta semana. O Milan espera, então, pelo vencedor de Inter x Lazio, que só se enfrentam no dia 25.

Lei do ex castiga a Roma

O Milan saiu na frente logo aos 15′ e com direito a lei do ex, aliás. Após chute forte de Reijnders, Svilar deu rebote para o lado esquerdo da área. Theo Hernández ficou com a sobra e cruzou de primeira. Tommy Abraham subiu lá no terceiro andar, quase parou no ar, e testou no cantinho do goleiro sérvio.

A resposta da Roma foi com Shomurodov, após lindo passe de Dybala. O camisa 14 experimentou de longe e fez Maignan espalmar para fora. O arqueiro quase se complicou no lance, aliás. Na sequência, Tomori quase dobrou a vantagem do Milan. Pulisic fez cruzamento perfeito, o zagueiro se antecipou a Svilar e testou por cima do gol, errando, assim, por centímetros.

Pouco depois, Pisilli acertou o travessão de Maignan e quase igualou o duelo, que era um legítimo lá e cá após o gol inaugural do Milan. Logo no lance seguinte, o goleiro francês trabalhou novamente: Dybala chutou cruzado da quina da área e quase deixou tudo igual.