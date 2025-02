Casares vê elenco do São Paulo pronto para 2025: ‘Zubeldía tem as peças’

Presidente do Tricolor vê plantel fechado e só vai contratar através de 'oportunidades de mercado'. Mandatário também descartou novas saídas

O São Paulo não deve mais contratar nesta janela de transferência. Nesta terça-feira (04/02), o Tricolor anunciou o lateral-esquerdo Wendell como novo reforço, que também deve ser o último deste começo do ano. Quem garante é o presidente do clube, Júlio Casares, que acredita ter um elenco pronto ao menos para este primeiro semestre de 2025.

Em entrevista ao ”ge”, Casares entende que Zubeldía tem as peças necessárias para fazer o São Paulo ter um começo bom em 2025. Neste primeiro semestre, o Tricolor terá o Paulistão, o início do Brasileiro, além das primeiras fases da Copa do Brasil e da Libertadores. O mandatário entende que só chegará mais peças através das famosas ”oportunidades de mercado.