Cano explica má fase pelo Fluminense em 2024 e faz revelações

Isso porque o jogador ficou 56 dias sem atuar por conta de uma inflamação no tendão de Aquiles, originada de “simples” dores no pé. Em entrevista divulgada pelo “ge” nesta quarta-feira (5), Cano falou sobre os problemas.

O atacante Germán Cano vive um começo de temporada diferente do que viveu ao longo de 2024. Afinal, já marcou três gols em quatro partidas, se aproximando da marca dos sete tentos marcados no ano passado. E o jogador explicou os motivos de ter vivido sua pior temporada, revelando que atuou em 2023 (ano da conquista da Libertadores) com dores. Segundo o próprio, a “conta chegou” em 2024.

“Sempre fiquei tranquilo. Sabia que tinha que passar por isso. 2022 e 2023 foram anos muito bons para mim pessoalmente e coletivamente, mas sabia que a conta chegaria. Joguei jogos com muitas dores, mas não contava para ninguém. Em 2024, a conta chegou. Quando se tem dor assim, tem que parar. Foi uma lição para mim para poder melhorar e fazer a diferença. Quando finalizamos o Mundial (de clubes, em 2023), era dia 23 de dezembro. Disse que não iria fazer nada porque foi muito uma temporada muito estressante. Só queria descansar. Então, em 2024, tive várias lesões que me tiraram nos gramados por muito tempo. Foi uma aprendizagem. (Para 2025) Pedi saúde. Começar o ano com tudo, sem lesão. Queria fazer uma boa pré-temporada, ter saúde para poder aguentar o ano todo”, revelou.

Apoio da torcida do Fluminense

Apesar do mau momento, Cano nunca deixou de acreditar. E, segundo o próprio, seguiu recebendo carinho da torcida do Fluminense. Para ele, isso foi de suma importância em seu lado psicológico.

“Eu queria entregar tudo e não estava entregando o que podia para eles (torcedores do Fluminense). A torcida sempre me apoiou. Foi um momento especial. Independentemente de tudo que aconteceu comigo, de não jogar, de não fazer gol, a torcida sempre me deu apoio. Na rua, nas redes sociais… Sempre deu o carinho que a gente precisa. Ajuda na parte mental”, avaliou.