Biancardi revela nome da segunda filha com Neymar durante homenagem ao 10 do Santos

Nome escolhido

A modelo falou sobre a escolha do nome na última semana, em reaparição nas redes sociais depois de um tempo de ‘jejum’. Biancardi manteve segredo quanto à decisão, mas rumores já indicavam para Mel.

Neymar e Bruna compartilharam a notícia em pleno Natal, no dia 25 de dezembro de 2024, através das redes sociais. O vídeo de anúncio ocorreu por meio de um vídeo no chá de revelação do sexo do bebê, na mansão do casal em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

“Estamos vivendo uma fase tããão gostosa, e não poderíamos deixar de compartilhar com vocês que ELE mais uma vez ouviu nossos pedidos e confirmou os nossos planos! SEJA BEM-VINDA, FILHAAAAAA” Que você venha com muita saúde! Estamos te esperando pra completar ainda mais a nossa família”, escreveu a modelo.