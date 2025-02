Atlético confirma entorse, e Cuello vira dúvida para clássico contra o Cruzeiro

Atacante sentiu dores já no aquecimento, mas foi para o jogo e, ainda no primeiro tempo, sentiu o tornozelo esquerdo

O técnico do Atlético, Cuca, enfrenta mais um problema para o clássico contra o Cruzeiro, no domingo, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. O atacante Cuello sofreu um entorse no tornozelo esquerdo e é dúvida para a partida.

O jogador sentiu um desconforto durante o aquecimento para o jogo contra o Athletic, na terça-feira (4), no Mineirão, também pelo estadual. No entanto, ele se recuperou e optou por seguir para o jogo. No entanto, durante a partida, ao tentar um cruzamento leve, Cuello sentiu novamente a dor e caiu no gramado.