‘NeyDay’: Neymar recebe série de homenagens de aniversário nas redes sociais

A quarta-feira chegou trazendo mais um ‘NeyDay’ para conta, mas desta vez com uma data registrada há 33 anos no BID. Isso porque Neymar celebra mais um ano de vida neste dia 5 de fevereiro e, assim como ocorreu em sua apresentação no Santos, recebeu uma série de homenagens nas redes sociais. A data marca, ainda, a reestreia do ídolo nos gramados da Vila Belmiro.

Neymar da Silva Santos, pai do camisa 10 santista, foi um dos primeiros a se declarar ao filho nas redes sociais. O empresário usou um registro da apresentação emblemática do craque na Vila Belmiro para prestar uma homenagem à nova fase do jogador.