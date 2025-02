Wendell chega ao Brasil para assinar com o São Paulo: ‘Tudo deu certo’

Lateral revelou ansiedade e papo com Alisson antes de assinar com Tricolor. Jogador vai fazer exames e assinar contrato nesta terça / Crédito: Jogada 10

O lateral-esquerdo Wendell desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos na noite desta segunda-feira (03/02) e, nas próximas horas, vai assinar contrato com o São Paulo. O jogador foi liberado pelo Porto e agora vai passar por exames médicos e confirmar o vínculo para ser anunciado com atleta do Tricolor.

Ele chega ao clube para brigar por posição com Enzo Díaz, argentino contrato por empréstimo junto ao River Plate. Em sua chegada ao aeroporto, ele disse suas primeiras palavras sobre a transação e a expectativa de atuar no São Paulo.

“Agradeço a Deus que tudo deu certo, de chegar agora no início do ano. Feliz que tudo isso acabou da melhor maneira, chegar num grande clube, desde os primeiros dias o treinador, o presidente, mostraram super abertos para me receber. Espero corresponder dentro de campo e dar alegria ao torcedor”, disse Wendell, que prosseguiu. “Desde o início me senti orgulhoso de poder representar um clube tri mundial, de grande história, gigante no mundo inteiro. Estava muito ansioso, mas também acreditava no poder de Deus, que ele tinha o melhor. Já conheço, sei que o São Paulo é o clube da fé, então agradeço por chegar a um grande clube”, completou. Além disso, Wendell revelou que o volante Alisson deu uma grande ”ajuda” para ele na hora de escolher vir jogar no Morumbis.

“Quando as conversas começaram a esquentar, comecei a conversar com o Alisson quase todos os dias. Desde os 17 anos vamos para a Seleção de base, amigo de longa data, vai ser um prazer reencontrá-lo. Minha maior vontade é vestir a camisa do São Paulo e ajudar a levar o time às vitórias”, finalizou. A carreira de Wendell Wendell é cearense e tem 31 anos. Ele começou a carreira no Icasa, mas profissionalizou-se pelo Iraty, do Paraná. Depois, passou ainda por Londrina e Paraná, até chegar ao Grêmio em 2013. Aliás, o Tricolor Gaúcho o projetou para o futebol europeu. O lateral ficou ainda sete anos no Bayer Leverkusen (ALE) antes de se transferir ao Porto, em 2021. Wendell, aliás, conquistou seis títulos pelo clube português. Ele, inclusive, tem sido constantemente convocado por Dorival Júnior para a Seleção Brasileira.