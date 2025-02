Vitória não conta mais com Lucas Esteves, que tem acordo com o Grêmio

Rubro-Negro mudou posicionamento no caso e, portanto, agora está disposto a vender 60% dos direitos econômicos do atleta ao Tricolor

Após tentar permanência de Lucas Esteves no time, o Vitória já não conta mais com o lateral-esquerdo que fechou acordo com o Grêmio. Assim, embora ainda aguarde uma decisão da Justiça do Trabalho, o atleta não participará dos treinamentos com o elenco rubro-negro enquanto não resolver situação.

Portanto, o Leão da Barra alterou sua posição e agora está disposto a vender 60% dos direitos econômicos do jogador ao Imortal por 1 milhão de euros (R$ 5,9 milhões). A proposta do time gaúcho é de 1 milhão de euros por 80% dos direitos, segundo informações do portal ge.