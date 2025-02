Velo Clube x Portuguesa, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Velo Clube e Portuguesa se enfrentam nesta terça-feira, 4/2, em mais uma rodada do Paulistão. O jogo, em Rio Claro, às 18h30 (de Brasília),é de extrema importância para as equipes, que estão mal na tabela. O Velo é lanterna do Grupo D, com quatro pontos, enquanto a Portuguesa está em terceiro no Grupo B, com cinco pontos. A Voz do Esporte transmite este duelo a partir das 17h (de Brasília), com seu tradicional esquenta. Com a bola rolando, Christian Rafael estará na narração.