Vasco x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Rivais se enfrentam nesta quarta-feira (5) pela oitava rodada da Taça Guanabara; o Cruz-Maltino vem em segundo, e o Tricolor, em décimo / Crédito: Jogada 10

O Campeonato Carioca está afunilando e, com a aproximação do fim da Taça Guanabara, os clássicos começam a ser frequentes. Dessa forma, Vasco e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (5), no Mané Garrincha, em Brasília (DF), às 21h30 (de Brasília), pela oitava rodada da competição. Em segundo, com 13 pontos, o Cruz-Maltino enfrenta seu primeiro clássico e quer pavimentar o caminho rumo às semifinais do estadual. Já o Fluzão, em décimo, com sete pontos, visa a recuperação, correndo contra o tempo para tentar avançar de fase e, então, seguir vivo pelo título. Onde assistir O jogo terá transmissão da Band pela TV aberta, Premiere no sistema de Pay-per-view, e Vasco TV e Goat pelo YouTube.

Como chega o Vasco Após o primeiro tropeço sob o comando de Fábio Carille, o Vasco vai para seu primeiro clássico no ano. A equipe surge como única invicta na Taça Guanabara e pode dar importante passo rumo à classificação às semifinais do Campeonato Carioca em caso de vitória. Afinal, chegaria aos 16 pontos, abrindo seis de vantagem para o quinto colocado Flamengo (que tem uma partida a menos atualmente). Para este jogo, Carille segue sem contar com Maurício Lemos, único dos cinco reforços que ainda não estreou. Paulo Henrique, que deu susto durante o duelo contra o Volta Redonda ao sair com dores na perna, treinou nesta terça e viajou com o restante da equipe. Clique aqui para conferir os relacionados. Vegetti, artilheiro do Carioca com cinco gols em quatro jogos, é a principal esperança de gols pelo Gigante da Colina. Já Coutinho, entretanto, alternou entre bons e maus jogos neste início de temporada, vindo de uma atuação bem abaixo da crítica contra o Volta Redonda, pela sétima rodada, no último sábado (1º), em empate por 2 a 2, em Cariacica.

Como chega o Fluminense Com apenas uma vitória na competição até aqui, o Fluminense chega para o clássico contra o Vasco sob pressão. Afinal, a equipe precisa se recuperar para ainda sonhar com o G4 e ter a possibilidade de tentar uma vaga na edição de 2026 da Copa do Brasil (também através da Taça Rio). Em campo, Riquelme Felipe pede passagem, porém Mano deu a entender que o jovem atua na mesma faixa de campo de Jhon Arias. O meio-campista Lima está recuperado de um desgaste muscular e pode ser uma das novidades da equipe. Por outro lado, Kauã Elias está de saída para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Após sofrer cãibras no empate com o Boavista, o lateral-direito Samuel Xavier não viajou para Brasília, com Guga entrando em seu lugar. Ganso, por sua vez, segue de fora em virtude de uma leve miocardite, enquanto Renato Augusto operou o ombro esquerdo. VASCO x FLUMINENSE 8ª rodada do Campeonato Carioca 2025 – Taça Guanabara

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Data e horário: quarta-feira, 05/02/2025, às 21h30 (de Brasília)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê, Paulinho, Coutinho e Alex Teixeira; Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio (Thiago Santos) e Gabriel Fuentes; Bernal, Hércules, Arias, Canobbio, Serna (Lima) e Cano. Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Gustavo Mota Correia (RJ) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)

VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Onde assistir: Band (RJ e parte da rede), Premiere, Vasco TV e Goat