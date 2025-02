Vasco encontra dificuldades no mercado por atacantes

Fábio Carille, técnico do Cruz-Maltino, deseja jogadores nas pontas, mas clube não consegue efetuar contratações para o setor / Crédito: Jogada 10

A dificuldade do Vasco no mercado de transferências está cada vez mais evidenciada. Especialmente no setor ofensivo, onde o clube ainda não fez nenhuma contratação. Afinal, dos cinco jogadores contratados, são três zagueiros, um goleiro e um volante. A última cartada que não deu certo foi a do ponta Bruma, ex-Braga e que assinou na última segunda-feira (3) com o Benfica. A negociação era praticamente certa, mas os Encarnados atravessaram as conversas, levando o atacante de 30 anos.

LEIA MAIS: Vasco divulga relacionados para duelo contra o Fluminense

Faltam atacantes ao Vasco? O técnico Fábio Carille já falou em coletivas sobre a importância de se ter jogadores rápidos, que tenham arraste e cheguem ao fundo do campo. Atualmente, ele utiliza Alex Teixeira como um segundo atacante, mas, aos 35 anos, o jogador não tem mais o físico de outrora, não sendo capaz de oferecer tais características. Já Rayan, que poderia ser este jogador, está com a Seleção sub-20 na disputa do Sul-Americano da categoria e deve voltar ao longo do mês de fevereiro. Adson, outro de velocidade, também pode oferecer tais quesitos, mas se recupera de lesão. Assim como Rayan, deve voltar a ser opção durante as próximas semanas. Pelo lado esquerdo, Jean David não anima e pode até sair. Já David, considerado titular, se recupera de grave lesão no joelho e tem volta esperada somente para o segundo semestre. Assim, o Vasco coleciona negativas no mercado e se vê apenas com Vegetti e Alex Teixeira, além dos jovens GB e Bruno Lopes.