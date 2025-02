Vasco divulga relacionados para duelo contra o Fluminense

Paulo Henrique, que deu susto após sair com dores contra o Volta Redonda, está na lista; Jean David está de volta aos relacionados

O Vasco divulgou na tarde desta terça-feira (4) os relacionados para o duelo de quarta (5) contra o Fluminense. A lista conta com a presença de Paulo Henrique, que deixou o jogo contra o Volta Redonda aos 32′ da etapa final por dores na coxa direita. Apesar do susto, o jogador vai para Brasília (DF), onde os times se enfrentam pela oitava rodada da Taça Guanabara.

Em relação aos que viajaram ao Espírito Santo, onde o Vasco ficou no 2 a 2 com o Volta Redonda, pela sétima rodada, há o retorno de Jean David, preterido no duelo em questão. O ponta foi titular contra o Maricá, quando o técnico Fábio Carille poupou nove titulares, mas sequer entrou contra o Voltaço.