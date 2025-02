Textor esvazia Recopa e brinca com o fogo

John Textor dispensa o media training e chavões do futebol. As palavras que saem da boca do sócio majoritário da SAF do Botafogo são, assim, de uma franqueza ímpar. Por outro lado, algumas declarações ganham conotações de soberba. No último domingo (2), após o papelão do Glorioso diante do Flamengo, no Mangueirão, em Belém do Pará, o big boss menosprezou a Supercopa do Brasil, taça que o Alvinegro poderia somar no museu do palacete colonial de General Severiano se não tratasse o clássico contra o Rubro-Negro com tanto desdém. O magnata, com sua linha de raciocínio, também, por tabela, esvaziou a Recopa. Boa notícia para o Racing (ARG), adversário do Mais Tradicional neste novo desafio internacional para os atuais campeões brasileiros e da Libertadores.

O magnata norte-americano acha “ridículo” um calendário de 11 meses. Avisa que o Botafogo não pode manter a intensidade alta por este período e ganhar todos os títulos. Por fim, recorda que o foco está no Brasileirão, na Libertadores e no Mundial de Clubes, colocando a Copa do Brasil e a Recopa fora das prioridades. O Fogão encara fevereiro de qualquer jeito, sem conseguir competir. Tanto que o proprietário do do futebol do clube, em pleno fim de semana de decisão, viajou a Portugal para escolher um novo clube para integrar a Eagle Holding.