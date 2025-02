São Paulo deve ter o retorno de Alan Franco contra o Mirassol

O São Paulo segue sua preparação para o duelo contra o Mirassol nesta quarta-feira (05/02), às 19h30, no Morumbis, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O técnico Luis Zubeldía ainda não sabe se vai escalar força máxima ou não no embate. Contudo, o certo é que ele terá o retorno de Alan Franco para a partida.

O zagueiro argentino desfalcou o Tricolor no clássico do último sábado (01/02) , contra o Santos, na Viva Belmiro , por causa de uma sobrecarga na coxa esquerda. A comissão técnica preferiu preservá-lo do San-São para evitar lesões e visando o restante da temporada.

No clássico, Alan Franco foi substituído por Sabino que não teve uma boa atuação. Assim, a tendência é que o argentino volte ao time titular contra o Mirassol. Contudo, mesmo preservado da partida contra o Santos, o defensor também convive com a possibilidade de acabar sendo poupado.

Isso porque Luis Zubeldía pode preservar seus titulares, já que ele foi com força máxima contra o Santos e o São Paulo vem adotando a estratégia de mesclar as equipes nos jogos do Paulista. Alan Franco é considerado titular e pode ficar no banco de reservas assim como os demais. Contudo, tudo vai depender do treinador argentino.

O São Paulo terá mais um treino no CT da Barra Funda, nesta terça-feira (04/02), onde Zubeldía vai definir o time titular. Apesar da derrota para o Santos, o Tricolor é o líder do Grupo C do Campeonato Paulista, com dez pontos, mesmo tendo um jogo a menos que os outros times da chave.