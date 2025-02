São Paulo anuncia contratação de Wendell

O São Paulo anunciou na noite desta terça-feira (04) a contratação do lateral-esquerdo Wendell. O jogador deixou o Porto no começo do ano e assinou com o Tricolor até o final de 2027. O clube espera apresentar o novo reforço na próxima quinta-feira (06), no CT da Barra Funda.

Wendell e São Paulo já haviam fechado negócio no começo do ano. Porém, o jogador tinha contrato com o Porto até o meio do ano, e o clube português só liberou o atleta na última semana, em um negócio que envolveu a ida de Willian Gomes, por nove milhões de euros, para os Dragões.