Santos x Botafogo-SP: onde assistir, escalações e arbitragem

O Santos encara o Botafogo-SP nesta quarta-feira (04/02), às 21h35, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O Peixe espantou a má fase na última rodada ao vencer o São Paulo no clássico e reencontrar o caminho das vitórias. Já o clube de Ribeirão Preto tem a pior campanha da competição até aqui, com nenhuma vitória, três empates e três derrotas. Contudo, a partida deve ter um elemento especial, já que pode marcar a reestreia de Neymar com a camisa do Alvinegro Praiano.

Como chega o Santos

Para o duelo contra o Botafogo-SP, o Santos tem algumas dúvidas. Afinal, Soteldo permaneceu tratando da pancada no tornozelo esquerdo e será reavaliado dia a dia pelo departamento médico do Peixe. Além disso, Escobar seguiu tratando o edema muscular na coxa esquerda com a fisioterapia e é dúvida. Em contrapartida, Thaciano participou da atividade com o grupo e pode voltar. Contudo, todos os holofotes estão voltados para Neymar. O novo camisa 10 do Alvinegro Praiano deve estrear na data de seu aniversário e jogar ao menos por 30 minutos. Assim, ele deve começar o embate no banco de reservas.

Como chega o Botafogo-SP

O Botafogo-SP ainda não se encontrou no Paulistão. Afinal, com três derrotas e três empates após seis jogos, a Pantera está pressionada. Assim, o técnico Márcio Zanardi estuda o confronto deste meio de semana e pode mexer no time que vai começar jogando na Vila Belmiro. Aliás, o treinador já sabe que não vai poder contar com Sabit Abdulai, suspenso, e Victor Souza e Gustavo Bochecha, lesionados.

SANTOS X BOTAFOGO-SP

Campeonato Paulista – 7ª Rodada

Data e horário: 5/2/2025, às 21h35 (de Brasília)

Local: Estádio Vila Belmiro, Santos (SP)

SANTOS: Gabriel Brazão; Leo Godoy, João Basso, Luan Peres e Vinicius Lira; Tomás Rincón, Diego Pituca e Soteldo (Gabriel Bontempo); Luca Meirelles, Guilherme e Tiquinho Soares. Técnico: Pedro Caixinha

BOTAFOGO-SP: João Carlos; Jeferson, Alisson Cassiano, Allyson e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Alejo Dramisino e Leandro Maciel; Douglas Baggio (Silvinho), Pablo Thomaz e Jonathan Cafú. Técnico: Márcio Zanardi

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Rafael Tadeu Alves de Souza

VAR: Marcio Henrique de Gois