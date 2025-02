Samuel Xavier não viaja e desfalca o Fluminense contra o Vasco

Lateral-direito, autor do gol de empate contra o Boavista, no último domingo (2), fica fora da viagem a Brasília após sentir cãibras

Autor do gol de empate contra o Boavista, no último domingo (2), Samuel comemorou seu tento já reclamando de dores na perna direita, por cãibras. Assim, segundo o jornalista Gabriel Amaral, ele é ausência para enfrentar o Vasco, com Guga sendo o substituto natural.

No duelo com o Boavista, o jogador anotou o gol já aos 42′ da etapa final, salvando o Tricolor de mais uma derrota no Carioca. Como o Fluminense já havia feito as cinco alterações, Samuel Xavier seguiu em campo até o apito final.

O clube, porém, ainda não divulgou a lista de relacionados para o jogo desta quarta. A partida contra o Vasco, marcada para o Mané Garrincha, às 21h30 (de Brasília) desta quarta, será o segundo clássico do Fluminense na temporada. No primeiro, a equipe perdeu por 2 a 1 para o Botafogo, no Nilton Santos, pela sexta rodada. Em décimo, com sete pontos, o Flu precisa da vitória para aumentar as chances de se classificar à semifinal do Carioca.