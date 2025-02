Riquelme pede passagem no Fluminense, mas Mano explica posicionamento do jovem

Apesar de ser a boa notícia do Tricolor na temporada, atleta, de 17 anos, não tem sido titular por atuar na mesma faixa de campo de Jhon Arias

Desde que o Campeonato Carioca de 2025 começou, Riquelme Felipe mostra credenciais para brigar pela titularidade no Fluminense e tem esbanjado talento e personalidade. Apesar de ter apenas 17 anos, o jogador voltou a ser decisivo e iniciou o lance do gol de empate contra o Boavista, que evitou a derrota da equipe no Maracanã.

No entanto, na última coletiva, o técnico Mano Menezes explicou que o jovem atua na mesma faixa de campo de Jhon Arias, pelo lado direito. Ele, porém, afirmou que, aos poucos, irá modificar a equipe para encaixá-lo e que o atleta está na fase de transição para os profissionais, junto de Isaque.