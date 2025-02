Ramón Díaz exalta poder de reação do Corinthians e projeta Dérbi da próxima rodada

Treinador alvinegro ressaltou as mudanças da segunda etapa contra o Novorizontino e disse já saber o valor do clássico contra o Palmeiras / Crédito: Jogada 10

No meio de uma maratona de jogos, o Corinthians chegou à sua terceira vitória consecutiva. Na noite desta segunda-feira (03), o Timão bateu o Novorizontino por 1 a 0, em partida antecipada da 11ª rodada do Paulista, e se isolou com a melhor campanha do torneio. O Timão sofreu na partida, principalmente na primeira etapa. Algo destacado pelo treinador Ramón Díaz, em sua entrevista coletiva. O argentino exaltou a atuação de Hugo Souza e também o poder de reação alvinegro para conseguir mais uma vitória.

A equipe adversária nos complicou. No primeiro tempo foram muito intensos, tiveram a possibilidade de fazer o gol com o pênalti. Por sorte temos Hugo, que é um defensor de penalidades e pode resolver da melhor maneira. Na verdade nos complicaram taticamente, na nossa dinâmica. Uma equipe que conhece bem o estádio. Mas o que eu gosto no Corinthians é que em qualquer momento teremos a reação. A equipe teve muita coragem, nos ordenamos taticamente e os jogadores puderam responder da melhor maneira", celebrou.

Ramón Díaz também ficou impressionado com a torcida corinthiana. Os alvinegros foram maioria no Jorjão, assim como acontece em várias partidas do interior paulista, e o treinador fez questão de dedicar a vitória a eles. “Agradecer aos torcedores, como eles nos acompanham. Praticamente mais da metade do estádio era do Corinthians. Agradecer como nos apoiam e creio que é um resultado para eles”, ressaltou. Agora é hora de Dérbi para o Corinthians! Na próxima rodada, o Corinthians terá o seu segundo clássico na temporada. Na quinta-feira (06), o Timão visita o Palmeiras no Allianz Parque. Ramón Díaz projetou uma partida muito intensa, além de pontuar que já sabe o valor do clássico e recordou a vitória no duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.