Portuguesa-RJ x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem duelo, nesta quarta-feira (5), às 19h (de Brasília), no Parque do Sabiá, em Uberlândia, pela oitava rodada do Carioca

Motivado pelo título da Supercopa do Brasil, o Flamengo enfrenta a Portuguesa-RJ, às 19h (de Brasília), no Parque do Sabiá, em Uberlândia, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro, porém, irá poupar os titulares do jogo contra o Botafogo, do último domingo. Assim, a equipe de Filipe Luís terá apenas reservas em campo. Do outro lado, a Lusinha vai com o que tem de melhor para o confronto e busca surpreender os adversários.

Atualmente, o Flamengo está na quinta posição na tabela de classificação do Campeonato Carioca. Com dez pontos, o Fla precisa vencer os próximos confrontos para voltar ao G4 e se classificar para as semifinais do torneio. A Portuguesa-RJ, no entanto, ocupa a 11ª posição, com seis pontos, e vem de quatro derrotas consecutivas.