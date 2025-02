Piqué trava briga com Governo de Andorra e ameaça tirar clube, do qual é acionista, do Principado

O ex-zagueiro se tornou acionista majoritário da equipe em dezembro de 2018, a partir de um negócio avaliado em torno de R$ 2,6 milhões. Sócios do FC Andorra aprovaram a venda do clube para o grupo Kosmos – cujo principal sócio é Gerard. Fundado em 1942, o time obteve reconhecimento pela forte ligação com a Catalunha.

Gerard Piqué, acionista majoritário do FC Andorra, travou uma batalha com o governo local em defesa de melhores condições ao clube. O ex-zagueiro lançou uma espécie de ultimato e deixou em aberto o futuro do time no Principado caso não receba os mesmos suportes financeiros concedidos ao rugby.

As divergências estão relacionadas principalmente à utilização do Estádio Nacional, dividido entre o futebol e o rugby. O governo descarta a possibilidade de deixar o local para uso exclusivo do clube de Gerard, enquanto o espanhol cobra solução imediata para as péssimas condições do gramado. O ex-jogador nega exigências unilaterais e cobra por investimentos igualitários.

“Se o Governo de Andorra não nos der uma solução imediata, tomaremos decisões. Não podemos continuar assim, nem aceitar este tratamento. Estamos aqui há seis anos e demonstramos amplamente que se trata de um projeto sério. Queremos investir no clube e no país, nosso histórico nos apoia. Assim, sairemos daqui”, e prosseguiu:

“Somos o projeto esportivo mais importante do país. As condições que jogamos hoje… uma vergonha. Tivemos jogo de rugby ontem e as equipes treinaram aqui ontem. Não acho justo. O projeto que trabalha no dia a dia e que investe mais no estádio, recebe um gramado assim”, criticou em coletiva de imprensa após o empate sem gols com Ourense.

Governo de Andorra rebate

Os governantes locais trabalham com a ideia de transferir o FC Andorra às instalações do Encamp, com obra prestes a ser finalizada pela Federação Andorrana de Futebol (FAF). A mudança, porém, só ocorreria após o período de vigência do acordo entre o clube e o Estádio Nacional.